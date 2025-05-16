С 26 мая 2025 года будут действовать новые требования к иностранным цифровым правам

ЦБ вводит новые критерии к ИЦП, которые заходят на российский рынок. Покупать их смогут только юрлица — квалифицированные инвесторы.

С 26 мая вступит в силу указание Центробанка от 1 мая 2025 года № 7036-У, которым вводятся новые требования к иностранным цифровым правам (ИЦП).

Теперь ИЦП, которые заходят на российский рынок, обязаны соответствовать критериям:

не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами;

не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России;

в условиях выпуска ИЦП не должно быть возможности блокировки со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц;

среди государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, должна быть хотя бы одна дружественная страна;

споры в отношении цифровых инструментов должны рассматриваться в дружественных юрисдикциях.

Покупать такие ИЦП в России смогут только юридические лица — квалифицированные инвесторы.

Иностранные ИЦП могут обращаться в России, если по своему содержанию они аналогичны российским цифровым финансовым активам (ЦФА). Для этого оператор информационной системы, где выпускаются ЦФА, оценивает документы, которые описывают иностранный актив и права его владельцев, на соответствие российским законам.

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