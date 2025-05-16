Госдума оптимизировала госрегистрацию табачного оборудования

Теперь производители сигарет смогут зарегистрировать основное технологическое оборудование, даже если в общий список попали другие устройства, для которых документы госрегистрации не нужны.

У Росалкогольтабакконтроля появилось право тщательно рассматривать заявления о регистрации табачного оборудования.

Компании смогут оформить документы отдельно на устройства, которые подлежат обязательной регистрации, а другое оборудование можно не регистрировать. Такой закон приняла Госдума в окончательном чтении 16 мая 2025 года.

Пока что компания может получить отказ в регистрации, если в общем списке укажет сразу все оборудование, в том числе то, которое не подлежит регистрации.

«Также законом дополняются основания для аннулирования лицензий по решению Росалкогольтабакконтроля в случае непредставления информации в информационную систему мониторинга о производстве и обороте сырья и никотинового сырья», — сказано на сайте комитета Госдумы.

В законе появятся дополнительные условия для отказа в госрегистрации, когда представленное оборудование не установлено или не смонтировано.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.