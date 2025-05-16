💪 Депутат предложил ввести физкультминутку на предприятиях

В Госдуме инициировали внедрение практики регулярных физических упражнений прямо на рабочих местах, без специального оборудования и без отрыва от работы.

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести физкультминутки в госучреждениях и на предприятиях. По его словам, это могут быть кратковременные, доступные всем физические упражнения, которые можно выполнять прямо на рабочем месте, без специального оборудования и без отрыва от трудового процесса.

«Такая практика уже доказала свою эффективность в ряде организаций: она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса, повышению работоспособности и профилактике профессиональных заболеваний», — сказал Хамитов.

Инициативу могут реализовать в формате рекомендательных методических материалов для работодателей, разработанных при участии Минздрава и Минтруда. Пилотные программы предлагается запустить в регионах.

Депутат напомнил, что трудоспособные люди в России часто ведут малоподвижный образ жизни. А длительное сидение провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и иных хронических недугов. Поэтому физкультминутки принесут людям пользу, улучшат качество их жизни и снизят нагрузку на систему здравоохранения.

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