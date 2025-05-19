Минтранс сократит время проверки машин на границе

На проверку транспортных средств при пересечении границы понадобится всего 10 минут.

Минтранс планирует сократить до 10 минут время на проверку одной машины на пунктах пропуска через государственную границу.

«Десять минут на проверку одного транспортного средства. Это непростая задача, но с ней вот сейчас коллеги с Минтранса очень активно занимаются», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Достичь максимальной пропускной способности на дорогах — одна из важных задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Недавно мы писали, что Минтранс разработал форму единого транспортного документа, который понадобится с 1 сентября 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.