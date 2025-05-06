📄 Минтранс разработал форму единого транспортного документа, который понадобится с 1 сентября 2025

На портале проектов НПА опубликован для общественного обсуждения проект приказа Минтранса об утверждении единого транспортного документа (ЕТД).
Согласно проекту, заполнять ЕТД будет перевозчик при заключении договора перевозки в прямом смешанном сообщении.
В едином транспортном документе нужно будет указывать:
перевозчика;
предмет договора перевозки;
полный маршрут;
пассажира или грузоотправителя;
ручную кладь (багаж, груз, грузобагаж);
условия перевозки каждым видом транспорта в последовательном изложении до конечного пункта;
грузополучателя;
особые отметки;
размер платы;
служебную информацию перевозчика (номер терминала, заказа, дата и время составления ЕТД).
В бумажном ЕТД нужно будет ставить серию и номер. Документ нельзя исправлять, а печатать нужно на обеих сторонах листа.
Также прописан порядок создания электронных ЕТД.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Напомним: оформление ЕТД станет обязательным с 1 сентября согласно закону от 08.08.2024 № 288-ФЗ.
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