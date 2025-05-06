ЦОК ОК МП 02.05 Мобильный
Формы первичных документов

📄 Минтранс разработал форму единого транспортного документа, который понадобится с 1 сентября 2025

Ведомство собирается утвердить бумажную форму документа и порядок его оформления в бумажном и электронном виде.

На портале проектов НПА опубликован для общественного обсуждения проект приказа Минтранса об утверждении единого транспортного документа (ЕТД).

Согласно проекту, заполнять ЕТД будет перевозчик при заключении договора перевозки в прямом смешанном сообщении.

В едином транспортном документе нужно будет указывать:

  • перевозчика;

  • предмет договора перевозки;

  • полный маршрут;

  • пассажира или грузоотправителя;

  • ручную кладь (багаж, груз, грузобагаж);

  • условия перевозки каждым видом транспорта в последовательном изложении до конечного пункта;

  • грузополучателя;

  • особые отметки;

  • размер платы;

  • служебную информацию перевозчика (номер терминала, заказа, дата и время составления ЕТД).

В бумажном ЕТД нужно будет ставить серию и номер. Документ нельзя исправлять, а печатать нужно на обеих сторонах листа.

Также прописан порядок создания электронных ЕТД.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 и будет действовать ‎до 1 сентября 2031 года.

Напомним: оформление ЕТД станет обязательным с 1 сентября согласно закону от 08.08.2024 № 288-ФЗ.

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