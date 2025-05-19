Работающие пенсионеры получают выплату от государства на 20% меньше тех, кто не работает

Несмотря на индексацию выплат для работающих пенсионеров, они все равно получают меньше незанятых. Средние выплаты выросли только на 150 рублей.

На 1 апреля 2025 года средняя страховая пенсия по старости у работающих пенсионеров выросла на 150 рублей, до 22 тыс. рублей. Это на 20% меньше, чем у пенсионеров, которые не работают. Незанятые пожилые люди в среднем получают 25,8 тыс. рублей.

Самые высокие выплаты в начале 2025 года получили работающие пенсионеры на Чукотке (34,5 тыс. рублей), а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.). За три месяца суммы увеличились на 71 рубль и на 18 рублей соответственно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

С 2025 года работающим пенсионерам возобновили индексацию выплат, их увеличили на 9,5% так же, как и тем, кто не работает.

Работающим пенсионерам поднимут оплату до того уровня, который мог бы быть с учетом всех пропущенных индексаций, но только после того, как они прекратят работать.

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