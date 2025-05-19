❌ ФНС: заплатить налог по УСН только по итогам года не получится

По итогам квартала нужно сдавать уведомление, на основании которого распределяется единый налоговый платеж (ЕНП).

ИП — плательщик УСН поинтересовался, можно ли не подавать уведомления по налогу, но пополнять ЕНС, а потом подать декларацию и заплатить по итогам года. Будут ли пени, если ЕНС был все время положительным?

Уведомление об исчисленных суммах налога нужно отправлять для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов, ответили налоговики в телеграм-чате ФНС. Его представляют по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев. В уведомлении указывают сумму авансового платежа по УСН минус страховые взносы.

Уведомление можно отправить через личный кабинет, по ТКС или в бумажном виде (если нет ограничений).



Если в отчетном периоде не было начислений, отправлять нулевое уведомление не нужно.

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