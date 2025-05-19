❔ ФНС: что делать, если ИП запутался, на какой он системе налогообложения

Узнать свою систему налогообложения можно в личном кабинете налогоплательщика.

В ситуации, когда ИП запутался, на какой он теперь системе налогообложения, помогли разобраться налоговики.

«Узнать систему налогообложения можно в ЛК ИП на сайте ФНС России в разделе “Профиль” — “Мои системы налогообложения”», — ответили инспекторы в телеграм-чате ФНС.

В данном случае ИП на УСН подал заявление и хотел зарегистрироваться как самозанятый, но потом передумал, и не мог понять, какой у него теперь налоговый режим.

Подробнее о том, как ИП выбрать подходящую систему налогообложения, расскажем на онлайн-курсе «Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов». Вы узнаете, как зарегистрировать и снять с учета ИП, принимать платежи и перечислять налоги, сдавать декларации, работать с НДС, НДФЛ, страховыми взносами, составлять отчетность и без проблем проходить камеральные налоговые проверки.

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