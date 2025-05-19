Поправки Минфина в Бюджетный кодекс заставят финтех-компании вкладывать больше денег в комплаенс + комментарий эксперта

Финтех-компаниям нужно участвовать в пилотных проектах Центробанка с цифровым рублем, чтобы быстрее освоить его особенности. Это позволит сохранить клиентский спрос и конкурентоспособность.

Минфин внес поправки в Бюджетный кодекс, они касаются внедрения цифрового рубля. Изменения предполагают открытие казначейских счетов для субсидий и платежей, а также выделение бюджетных средств в цифровом рубле.

Эксперты Paygine рассказали «Клерку», что для финтех-компаний в B2B-сегменте поправки открывают возможности, но создают юридические и операционные риски, требующие дополнительного анализа.

Поправки усиливают роль Федерального казначейства в операциях с цифровым рублем, что может ужесточить требования к B2B-компаниям в части AML/CFT. Росфинмониторинг фиксирует рост сообщений о криптовалютных операциях, указывая на повышенное внимание к цифровым активам. Финтех-компаниям потребуется инвестировать в комплаенс-системы.

«Цифровой рубль несет риски мошенничества из-за новизны технологии. Для B2B-сегмента, где транзакции крупные, необходимы усиленные меры кибербезопасности. Это увеличивает операционные расходы финтех-компаний», — сказал Роман Агабаев, заместитель руководителя отдела противодействия мошенничеству финтех-компании Paygine.

Также эксперты Paygine советуют финтех-компаниям участвовать в пилотных проектах ЦБ для ранней адаптации, инвестировать в кибербезопасность и комплаенс, а также разрабатывать смарт-контракты для уникальных B2B-продуктов, чтобы сохранить клиентский спрос. Успех будет зависеть от их интеграции в новую экосистему при сохранении конкурентоспособности.

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