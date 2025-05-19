🚬 Минфин внесет поправки в законопроект о лицензировании продажи сигарет

С 1 сентября 2026 года торговать табачной и никотинсодержащей продукцией можно будет только по лицензии. Минфин вносит дополнительные правки в порядок лицензирования.

Минфин опубликовал законопроект о поправках к более ранней инициативе о введении лицензий на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

Для такой торговли лицензия станет обязательной с 1 сентября 2026. Выдавать ее будут региональные исполнительные власти с 1 марта 2026 года на срок до пяти лет.

Получать лицензию придется на каждую торговую точку. По ней можно будет закупать продукцию по договору поставки, хранить ее и продавать в розницу.

С 1 сентября 2027 вводится новое правило к торговому объекту: для торговли табаком он должен иметь площадь от 5 кв. м и быть у лицензиата в собственности или в аренде. Субъекты РФ смогут уменьшать требование к площади, но не более чем в пять раз.

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