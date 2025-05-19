Российский союз туриндестрии: куда едут россияне вместо Анапы

Российские туристы реже бронируют Анапу, а едут на другие курорты Краснодарского края, в Крым и Абхазию.

Число бронирований отелей в Анапе на лето упало на 60-70%. Туристы стали больше бронировать другие города Краснодарского края: Туапсе и Сочи.

Также россияне теперь чаще выбирают Крым, Абхазию, берег Волги, озера в Ленинградской области и курорты на балтийском побережье в Калининградской области, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Уже с прошлого года мы наблюдаем активное восстановление спроса на Крым, и рост продолжается. За последние две недели по Крыму и Севастополю рост бронирования составил 44%. Очень популярен Коктебель, который показывает рост практически вдвое. Ялта прибавила 45%, Алушта порядка 41%, Феодосия 36%. В самые востребованные месяцы, в июле-августе, рост бронирований достигает 60%. В июне и сентябре, то есть в бархатный сезон — 30-40%. Отмечу, что рост цен по Крыму составил 10-20%», — рассказала эксперт РСТ Юлия Высоканова.

Популярность Абхазии выросла на 15-17%. Также выросло число бронирований отдыха на Азовском и Каспийском морях.

Кроме этого, россияне интересуются берегом Волги. В частности, москвичи активно бронируют отдых в Тверской и Ярославской областях.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.