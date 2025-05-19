С 2019 года число молодых предпринимателей увеличилось на 75%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что число молодых предпринимателей сейчас составляет 270 тыс. человек. Это на 75% больше, чем в 2019 году.
«Молодые люди — это источник новых идей и цифровых компетенций. Они обладают высоким уровнем мобильности», — сказал Мишустин.
Также он добавил, что власти будут продолжать работать над устранением барьеров для повышения вклада молодежи в экономику. Молодых людей и представителей старшего поколения хотят чаще привлекать к решению социальных задач.
Сейчас сотрудники старше 60 лет занимаются наставничеством, в том числе в небольших организациях. Их динамика сопоставима, также — плюс 75% с 2019 года.
Премьер-министр определил, что до 2030 года государство должно создать условия, при которых предприниматели будут чувствовать уверенности и защищенность.
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Комментарии2
Всем переодеться в белое и приготовиться.
Ожидаем:
1) введение условия выплаты "нормальной зарплаты" для применения пониженных страховых взносов субъектами МСП,
2) НДС для тех, у кого выручка больше 3 млрд. руб. оборотный (без права на вычет),
3) запрет применения УСН для розничной торговли "для выравнивания" условий ведения бизнеса (по аналогии с ювелирами),
4) усиление контроля за использованием самозанятости юрлицами.
включая тапки.