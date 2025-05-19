В России уже около 30 млн предпринимателей — Михаил Мишустин

Премьер-министр посетил центр «Воробьевы горы», в котором работают инновационные компании. Общее число предпринимателей в России уже приближается к цели, поставленной Президентом.

Глава Правительства Михаил Мишустин осмотрел инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Для резидентов ИНТЦ ввели освобождение от большинства налогов на 10 лет, страховые взносы уменьшили до 14%, а иностранцев они могут привлекать без отдельного разрешения.

Такие технологические кластеры, способствуют обмену идеями и их дальнейшему воплощению, что помогает развивать российское предпринимательство. Общее число предпринимателей в России уже приближается к поставленной Президентом цели в 30 млн человек, сказал Мишустин.

В эксплуатацию уже запустили два кластера — «Ломоносов» и «Образовательный». Кластер «Ломоносов» заполнен на 100%. Там работают 75 компаний-резидентов по направлениям:

промышленные технологии;

беспилотные системы;

геотех и экология;

медицина и биотехнологии;

информационные технологии.

Ранее мы писали, что с 2019 года число молодых предпринимателей увеличилось на 75%.

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