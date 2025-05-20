В уточненных 3-НДФЛ нужно каждый раз приводить данные по вычету

Чтобы заявить в декларации по форме 3-НДФЛ налоговый вычет, нужчно привести сведения по нему и приложить подтверждающие документы.

Многие налогоплательщики сталкиваются с ситуацией, когда 3-НДФЛ уже подана (например, на имущественный вычет по квартире), но нужно ее уточнить. Возникает вопрос, надо ли еще раз указывать про налоговый вычет и подгружать подтверждающие его документы, или эта информация сохраняется при ранее поданной декларации.

Представители ФНС в телеграм-чате ведомства разъяснили, что при подаче уточненной декларации 3-НДФЛ необходимо указать все вычеты, заявленные в первичной декларации. И приложить подтверждающие документы на новые заявленные вычеты.

То есть, если ранее подан полный комплект документов (на квартиру), повторно прикладывать его не нужно.

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