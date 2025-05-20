Для предпринимателей в Республике Коми в 2025 году оставили сниженные ставки по УСН

В Республике Коми в 2025 году для бизнеса на УСН действуют пониженные ставки:
для объекта «доходы» — 4%;
для объекта «доходы минус расходы» — 10%.
Но для некоторых налогоплательщиков ставки еще ниже, сообщает региональное УФНС.
По ставкам 1% при объекте «доходы» и 5% по объекту «доходы минус расходы» могут работать:
бизнес в области информационных технологий;
социально ориентированные НКО;
компании и ИП, производящие изделия народных художественных промыслов;
социальные компании и ИП, состоящие в реестре субъектов МСП;
организации и ИП, зарегистрированные в Арктической зоне со статусом резидента.
Впервые зарегистрированный бизнес на УСН получает право на налоговые каникулы. В течение двух налоговых периодов для них действует нулевая налоговая ставка.
Получить налоговые каникулы на упрощенке могут производители одежды, мебели, текстильных и кожаных изделий, а также кто занимается ремонтом машин, оборудования и электромонтажными работами.
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