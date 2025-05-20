Для предпринимателей в Республике Коми в 2025 году оставили сниженные ставки по УСН

ИП и компании в Коми могут воспользоваться ставками 4% на доходной УСН и 10% — на доходно-расходной. Для некоторых видов деятельности ставки еще ниже.

В Республике Коми в 2025 году для бизнеса на УСН действуют пониженные ставки:

для объекта «доходы» — 4%;

для объекта «доходы минус расходы» — 10%.

Но для некоторых налогоплательщиков ставки еще ниже, сообщает региональное УФНС.

По ставкам 1% при объекте «доходы» и 5% по объекту «доходы минус расходы» могут работать:

бизнес в области информационных технологий;

социально ориентированные НКО;

компании и ИП, производящие изделия народных художественных промыслов;

социальные компании и ИП, состоящие в реестре субъектов МСП;

организации и ИП, зарегистрированные в Арктической зоне со статусом резидента.

Впервые зарегистрированный бизнес на УСН получает право на налоговые каникулы. В течение двух налоговых периодов для них действует нулевая налоговая ставка.

Получить налоговые каникулы на упрощенке могут производители одежды, мебели, текстильных и кожаных изделий, а также кто занимается ремонтом машин, оборудования и электромонтажными работами.

Подробнее о том, каким компаниям на УСН положены льготы в 2025 году и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь, заполнять уведомление по ЕНП и новые декларации по УСН и НДС. Узнаете, как вести учет доходов и расходов, оформлять сотрудников и начислять им зарплату, а также освоите управленческий учет в 1С и работу с онлайн-кассами.

Узнать больше