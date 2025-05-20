Производители стали массово отказываться от сахара в газировке

Популярные бренды, которые выпускают газированные безалкогольные напитки, перестали использовать сахар. Причина — акцизы выросли с 7 до 10 рублей за литр.

Из-за повышения акциза после 1 января 2025 производители газированных напитков начали массово отказываться от сахара. Косвенный налог вырос с 7 до 10 рублей за литр.

МПБК «Очаково» снизил количество килокалорий с 35 до 20 на 100 мл, бренд «Добрый» — с 32 до 19, «Черноголовка» — до 20 ккал. Об этом пишут «Известия».

Часть напитков сохраняет привычный вкус за счет безопасных подсластителей, а в некоторых лимонадах производители решили напрямую снизить сахар в составе напитка.

«Вместе с тем в магазинах по-прежнему представлены полносахарные напитки и любой желающий может купить и такую продукцию», — сказала гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Алла Андреева.

В подсластителях нет ничего страшного, их могут употреблять люди с сахарным диабетом, однако нутрициолог Лариса Габдулхакова советует здоровым выбирать классические напитки с сахаром в небольшом количестве. Самые вредные из сахарозаменителей — аспартам и ацесульфам. Первый — источник метанола, который связывают с появлением аутизма, а второй — генотоксичен, угнетает деятельность полезных для организма бактерий.

С 1 июля 2023 года начал действовать акциз на безалкогольные напитки с сахаром. Сначала он был 7 рублей за литр, с 1 января 2025 года сбор увеличили до 10 рублей. Сбор платят на лимонады и газировки, в которых содержится сахар, сироп с сахаром или мед, а объем углеводов составляет более 5 г на 100 мл.

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