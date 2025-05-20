⏳ Когда лучше сверяться с налоговой по налогу на имущество: крайняя дата

В УФНС рассказали, что сверять с налоговой сведения о налогооблагаемом имуществе стоит до 15 марта. Но и позже это можно сделать.

Налоговая база по налогу на имущество организаций считается по среднегодовой стоимости имущества или по кадастровой стоимости объектов недвижимости для административно-деловых и торговых центров (ст. 378.2 НК). Перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, устанавливают региональные власти.

Плательщики налога на имущество могут провести с налоговой сверку сведений о налогооблагаемом имуществе, напомнила замначальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС по Ивановской области Татьяна Самылова.

Сверяться лучше всего до 15 марта, так как позже налоговики будут составлять сообщения о начисленных налогах.

В рамках сверки по запросу в течении 5 рабочих дней дадут бесплатно выписку из ЕГРН об объектах недвижимости и транспортных средствах организации, состоящих на учете в налоговой.

Чиновница разъяснила, когда нужно отправлять уведомления по налогам и авансовым платежам на имущество организаций (транспортный и земельный, налог на имущество) и авансам по ним.

«Уведомления представляются, если законодательством предусмотрена уплата налогов, авансовых платежей по налогам до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) либо если обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена», — сказала Самылова.

Отправить уведомление следует до 25 числа месяца, в котором нужно перечислить авансовый платеж по этим налогам. Сам аванс перечисляют до 28 числа месяца, следующего за прошедшим отчетным периодом.

Плательщики налога на имущество по среднегодовой стоимости, представляющие декларацию к 25 февраля, не отправляют уведомление за четвертый квартал.

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