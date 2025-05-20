Минтруд: инвалидам не нужно проходить повторное освидетельствование, если потерялась ИПРА

Получить дубликат справки с индивидуальной программной реабилитации можно онлайн на Госуслугах или лично в бюро МСЭ. Заново проходить осмотр не нужно.

Если потерялась справка с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА), то инвалиду не нужно заново проходить медико-социальную экспертизу (МСЭ).

Дубликат справки можно получить онлайн в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого нужно перейти в раздел «Документы» — «Здоровье» — «Сведения об инвалидности и программа реабилитации». Об этом сказано в телеграм-канале Минтруда.

Также получить дубликат ИПРА можно лично или по почте в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. К заявлению нужно приложить копию паспорта и копию старой справки об инвалидности, если она есть.

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