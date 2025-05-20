ФНС: единую (упрощенную) декларацию сдают только один раз

С 2025 года единую (упрощенную) декларацию нужно сдавать только за первый период, с котором не было финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сказано в федеральном законе от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Раньше единую декларацию сдавали каждый квартал.
«Новый порядок предоставления единой декларации позволяет снизить нагрузку на налогоплательщиков в части отсутствия необходимости многократной подачи нулевых деклараций», — сказано на сайте УФНС по Севастополю.
Единую (упрощенную) декларацию можно сдать вместо отчетов по НДС, налогу на прибыль, УСН и ЕСХН. Главные условия:
у бизнеса не должно быть объектов налогообложения по этим налогам;
нет движения по счетам и в кассе.
Подать ЕУД можно онлайн через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», а также с помощью личного кабинета ИП.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Начать дискуссию