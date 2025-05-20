ФНС: единую (упрощенную) декларацию сдают только один раз

Если компания не ведет деятельность, то ей достаточно сдать ЕУД только за первый период, а не делать это каждый квартал, как раньше.

С 2025 года единую (упрощенную) декларацию нужно сдавать только за первый период, с котором не было финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сказано в федеральном законе от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Раньше единую декларацию сдавали каждый квартал.

«Новый порядок предоставления единой декларации позволяет снизить нагрузку на налогоплательщиков в части отсутствия необходимости многократной подачи нулевых деклараций», — сказано на сайте УФНС по Севастополю.

Единую (упрощенную) декларацию можно сдать вместо отчетов по НДС, налогу на прибыль, УСН и ЕСХН. Главные условия:

у бизнеса не должно быть объектов налогообложения по этим налогам;

нет движения по счетам и в кассе.

Подать ЕУД можно онлайн через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме», а также с помощью личного кабинета ИП.