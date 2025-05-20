«Дочкам» экономически значимых компаний упростят получение такого же статуса

Руководство комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям внесло законопроект об упрощении получения статуса экономически значимой организации для дочерних компаний таких ЭЗО.
Для этого предусмотрены условия:
более 50% акций такого общества должно принадлежать другой экономически значимой организации;
не менее 25% акций должны принадлежать иностранному юридическому лицу — иностранной холдинговой компании.
«Целью проекта федерального закона является распространение возможности использования механизмов, предусмотренных Федеральным законом, для значимых дочерних обществ ЭЗО, права которых наряду с ЭЗО нарушены недружественными действиями (бездействием) одной и той же иностранной холдинговой компании», — говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, «дочки» ЭЗО смогут приостанавливать корпоративные права ее совладельца из недружественной юрисдикции и сами получат статус экономически значимой организации.
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