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Ведение бизнеса

«Дочкам» экономически значимых компаний упростят получение такого же статуса

Депутаты предлагают при выполнении ряда условий устанавливать статус ЭЗО «дочкам» таких организаций.

Руководство комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям внесло законопроект об упрощении получения статуса экономически значимой организации для дочерних компаний таких ЭЗО.

Для этого предусмотрены условия:

  • более 50% акций такого общества должно принадлежать другой экономически значимой организации;

  • не менее 25% акций должны принадлежать иностранному юридическому лицу — иностранной холдинговой компании.

«Целью проекта федерального закона является распространение возможности использования механизмов, предусмотренных Федеральным законом, для значимых дочерних обществ ЭЗО, права которых наряду с ЭЗО нарушены недружественными действиями (бездействием) одной и той же иностранной холдинговой компании», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, «дочки» ЭЗО смогут приостанавливать корпоративные права ее совладельца из недружественной юрисдикции и сами получат статус экономически значимой организации.

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