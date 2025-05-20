Малые технологические компании смогут получить грант до 4 млн рублей

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 16 июня 2025 года подать заявку на сайте Фонда содействия инновациям.

Малые инновационные предприятия могут до 16 июня 2025 года подать заявку на участие в грантовой программе «Старт-1» от Фонда содействия инновациям (ФСИ).

Принять участие могут юрлица, которые относятся к категории субъектов малого предпринимательства. Дата регистрации компании должны быть не более 2-х лет с момента подачи заявки на конкурс, ведущие сотрудники не должны участвовать в других проектах, финансируемых ФСИ, а также предприятие ранее не должно было получать поддержку Фонда.

Также в конкурсе могут участвовать физические лица, но при условии, что они одновременно не принимают участие в других проектах, финансируемых ФСИ. В случае победы в конкурсе будет нужно создать юридическое лицо.

Победители конкурса «Старт-1» получат грант в размере до 4 млн рублей на срок не более 12 месяцев. При этом дополнительное софинансирование проекта со стороны компании не потребуется.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку в личном кабинете на сайте ФСИ. Для этого перейдите в раздел «Мои проекты» — «Создать новую заявку», затем выберите конкурс и лот. После чего откроется форма, которую следует заполнить.

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