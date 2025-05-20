Малые технологические компании смогут получить грант до 4 млн рублей

Малые инновационные предприятия могут до 16 июня 2025 года подать заявку на участие в грантовой программе «Старт-1» от Фонда содействия инновациям (ФСИ).
Принять участие могут юрлица, которые относятся к категории субъектов малого предпринимательства. Дата регистрации компании должны быть не более 2-х лет с момента подачи заявки на конкурс, ведущие сотрудники не должны участвовать в других проектах, финансируемых ФСИ, а также предприятие ранее не должно было получать поддержку Фонда.
Также в конкурсе могут участвовать физические лица, но при условии, что они одновременно не принимают участие в других проектах, финансируемых ФСИ. В случае победы в конкурсе будет нужно создать юридическое лицо.
Победители конкурса «Старт-1» получат грант в размере до 4 млн рублей на срок не более 12 месяцев. При этом дополнительное софинансирование проекта со стороны компании не потребуется.
Для участия в конкурсе нужно подать заявку в личном кабинете на сайте ФСИ. Для этого перейдите в раздел «Мои проекты» — «Создать новую заявку», затем выберите конкурс и лот. После чего откроется форма, которую следует заполнить.
Узнайте больше о поддержке бизнеса — приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится 27 мая в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Зачем нужны гранты.
Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ.
Подготовка конкурентоспособной заявки.
Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом.
Реализация проекта.
Отчетность перед грантодателем.
Отчитались. А что дальше?
Ответы на часто задаваемые вопросы.
Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!
Начать дискуссию