⚡️ Итоги дня: Wildberries начал доставлять товары из ОАЭ, курьерские маршруты улучшат с помощью ИИ, а СДЭК сократит срок получения посылок на 13%

«Авито Работа» добавила к вакансиям бейдж «Рыночная зарплата». Для определения рыночной зарплаты аналитики используют данные по активным вакансиям на платформе, с учетом информации о регионе, профессии и графике работы.

Продажи подержанных автомобилей в апреле выросли к марту почти на 14%. Рынок подержанных машин растет на фоне сезонного спроса и снижения цен.

Россия в марте стала главным поставщиком огурцов в Польшу. Поставки из России в начале весны составили 2,1 тыс. т на сумму €2,7 млн — это в 2,5 раза больше февральских объемов и на 25% превышает показатели за март 2024 года.

Поток иностранных туристов на Дальнем Востоке в 2024 году вырос на 30%. Регионы Дальнего Востока посетило более 5 млн интуристов, в том числе 1,1 млн из КНР.

В Госдуму внесли законопроект об отмене динамического ценообразования в поездах при продаже билетов на железнодорожный транспорт студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам, людям с низкими доходами. Динамическое ценообразование позволяет автоматически определять стоимость билетов на поезда в зависимости от спроса и предложения.

«Яндекс» улучшит курьерские маршруты с помощью нейросетей. Алгоритмы учитывают дополнительные факторы: рельеф местности, типы дорог и перекрестков, а также светофоры. Например, если курьер должен подняться в гору и навигатор зафиксирует наличие нескольких светофоров, система добавит дополнительное время к расчетам.

Apple оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений на сумму более 7 млн рублей. Все заседания прошли в закрытом режиме, журналистов пустили в зал суда только при оглашении решения.

СДЭК полностью перешел на календарные сроки доставки вместо доставки по рабочим дням. Это позволит сократить сроки получения посылок и грузов на 13%.

Wildberries начал доставлять товары из ОАЭ. В первую очередь собираются продавать смартфоны и другую электронику арабских селлеров.