Минфин: нельзя уменьшать налог на прибыль в 2025 году на расходы прошлых лет, если ставка налога выросла

Уменьшение налоговой базы за период с более высокой ставкой налога, чем в периоде, к которому относятся расходы — это искажение налоговых обязательств.

В письме от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786 Минфин сообщает, что нельзя уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов прошлых периодов, если ставка по налогу увеличилась (25% с 2025 года).

Попытка списать старые расходы в период с повышенной ставкой — это искажение налоговых обязательств, такой способ корректировки налоговой базы использовать нельзя.

Ошибки в налоговой базе за прошлые периоды нужно пересчитывать в те периоды, когда их совершили. Если это невозможно — то в периоды, когда обнаружили такие ошибки.

Но при этом нельзя искажать налоговую базу в текущем году за счет переноса старых расходов.

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