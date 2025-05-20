🔔 Стало известно, во сколько обойдется «Последний звонок» в 2025 году

15% россиян не собираются тратить деньги на прощание выпускников со школой, а 26% хотели бы уложиться в 6 тысяч рублей.

26% россиян планируют потратить на «Последний звонок» до 6 тыс. рублей, 17% готовы отдать больше 20 тыс., 16% — до 20 тыс., а 15% и вовсе не собираются выделять деньги на этот праздник.

14% участников опроса хотят уложиться в сумму до 10 тыс. рублей, а 12% — до 14 тыс. В эту сумму входят расходы на банкет и наряд выпускника, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Почта Банка.

«Последний звонок» в школе будут отмечать 60% респондентов, 24% выбрали парки развлечений, батутные центры и аттракционы, а 16% — кафе и рестораны.

Большинство россиян (84%) считают, что «Последний звонок» — важный праздник прощания со школой. При это 9% не понимают, зачем это мероприятие устраивать для выпускников начальной школы (четвертого класса).

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.