Эксперт объяснила, как заполнить данные об иностранных сотрудниках для ЕФС-1 в 1С:ЗУП

Чтобы все кадровые изменения отражались в отчетности и в электронных трудовых книжках, нужно правильно выстроить работу в 1С:ЗУП.

При заполнении информации для ЕФС-1 в программе 1С:ЗУП важно, чтобы подтягивались коды стран гражданства иностранных работников, а также коды категории иностранца. Так, при приеме на работу нужно установить сведения о гражданстве.

Оформляя карточку сотрудника в разделе «Личные данные», указываем гражданство и выбираем из классификатора страну. Затем в разделе Страхование в графе «Статус застрахованного лица» необходимо установить соответствующую категорию.

После чего в ЕФС-1 проверить соответствующий статус застрахованного лица и код страны гражданства.

Подробнее о том, как правильно настроить и работать со всеми данными для ЕФС-1 в 1С:ЗУП, читайте в конспекте вебинара эксперта по трудовым отношениям Елены Пономаревой.

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