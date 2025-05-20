ЦБ: долги по ипотеке и потребкредитам в первом квартале 2025 растут, но остаются на исторически низком уровне

Обслуживание заемщиками розничных и ипотечных кредитов ухудшилось, но регулятор не видит повода для беспокойства.

В первом квартале 2025 года выросли просрочки по потребительским кредитам и ипотеке. Но просрочка остается на исторически низком уровне — 0,9%.

Центробанк не беспокоится, так как превентивные меры уже приняты, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы видим, что на фоне замедления кредитов, конечно, долговая нагрузка снизилась. Но, с другой стороны, стали реализовываться ранее принятые риски. И это характерно и для потребительских кредитов, и для ипотеки. Особенно возросла доля NPL [просроченные кредиты — прим. ред.] в потребительских кредитах. Отчасти здесь переносятся технические факторы, но, тем не менее, налицо ухудшение обслуживания кредитов», — сказала Данилова.

В частности, в розничном сегменте NPL 90+ (просрочка более чем на 90 дней) на 1 апреля 2025 года выросла до 10,5% по сравнению с 7,7% в апреле прошлого года.

Рост задолженности Банк России связывает с тем, что в конце 2023 года, когда ставки выросли, банки выдавали кредиты в том числе заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

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