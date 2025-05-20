📉 ФНС сообщила о массированной хакерской атаке на электронные сервисы

Пользователей предупредили о том, что сервисы ФНС могут быть временно недоступны из-за масштабной DDoS-атаки.

С 19 мая 2025 года и по настоящее время ФНС фиксирует «высокоуровневые DDoS-атаки» из-за рубежа на свои электронные сервисы.

«Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют», — сказано в телеграм-канале ФНС.

Служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме. Пользователей предупредили о том, что электронные сервисы могут быть недоступны из-за повышенной нагрузки на оборудование операторов связи.

Недавно мы писали о жалобах пользователей на сбой сайтов ФНС, Госключ и в системе «Честный ЗНАК».

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