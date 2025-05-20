Пользователи жалуются на сбой сайтов ФНС, Госключ и в системе «Честный ЗНАК»

20 мая 2025 года пользователи зафиксировали сбой в работе сайта ФНС, системы «Честный ЗНАК» и приложения Госключ. Люди не могут войти в свой аккаунт, жалуются на то, что портал ФНС не загружается, а также на проблемы в приложении «Мой налог».
Некоторые пользователи негодуют, что уже второй день не могут перерегистрировать кассу, а также отмечают ошибку на сервере ФНС. Об этом сказано на сайте детектора сбоев Downdetector.
«Честный ЗНАК» перестал обрабатывать марки, не пускает пользователей в личные кабинеты, а кассиры жалуются, что «не проходит ни один из товаров: молочка, табачные изделия, вода».
Сбой также заметили в мобильном приложении Госключ. Оно перестало открываться, пользователи недовольны бесконечной загрузкой. При попытке воспользоваться веб-версией оказалось, что сайт тоже перестал загружаться.
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Комментарии8
Заявление на патент ИП невозможно отправить через ЛК еще с прошлой недели. А срок для отправки заявления для получения патента с 01.06, заканчивается. Получается - основания для массового отказа.
А у меня сегодня Сбис "лежит не дышит".
уже часа 2 как немного не живой. А я договор очень жду!
у меня СБИС с утра козлил, сейчас уже работает
Ну им можно не работать. Вас много, а мы - одни. А вот если ты не так что-то, все, казни египетские. И их не волнуют ни убытки твои, ни проблемы.