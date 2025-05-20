Пользователи жалуются на сбой сайтов ФНС, Госключ и в системе «Честный ЗНАК»

При попытке войти в личные кабинеты на сайте ФНС или в системе «Честный ЗНАК» пользователи сталкиваются с ошибкой. Такая же проблема есть у мобильного приложения Госключ.

20 мая 2025 года пользователи зафиксировали сбой в работе сайта ФНС, системы «Честный ЗНАК» и приложения Госключ. Люди не могут войти в свой аккаунт, жалуются на то, что портал ФНС не загружается, а также на проблемы в приложении «Мой налог».

Некоторые пользователи негодуют, что уже второй день не могут перерегистрировать кассу, а также отмечают ошибку на сервере ФНС. Об этом сказано на сайте детектора сбоев Downdetector.

«Честный ЗНАК» перестал обрабатывать марки, не пускает пользователей в личные кабинеты, а кассиры жалуются, что «не проходит ни один из товаров: молочка, табачные изделия, вода».

Сбой также заметили в мобильном приложении Госключ. Оно перестало открываться, пользователи недовольны бесконечной загрузкой. При попытке воспользоваться веб-версией оказалось, что сайт тоже перестал загружаться.

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