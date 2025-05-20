📜 Великобритания расширила санкционный список на 82 позиции

В обновленный список вошли 62 компании и 20 физлиц, ограничения затронули 18 судов, Агентство по страхованию вкладов, а также юридические лица из Китая.

20 физлиц и 62 компании попали в расширенный список антироссийских санкций со стороны Великобритании.

Например, в перечне оказались компании «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий», «Сургутинвестнефть», «МТ-Системс» и Агентство по страхованию вкладов. Кроме того, ограничения распространяются и на некоторые китайские фирмы.

«Сегодняшние действия направлены против 46 финансовых учреждений, которые помогают российским попыткам обойти санкции, а также против Санкт-Петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов, которое страхует российские банки. Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России», — сказано на сайте британского правительства.

Под санкции попали 18 судов. Минфин Великобритании объяснил это мероприятиями в рамках борьбы с «теневым флотом».

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