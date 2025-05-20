ЖСК предлагается ликвидировать после завершения строительства

Депутаты предлагают ликвидировать жилищно-строительные кооперативы, так как они не управляют домом, и их существование после строительства не требуется.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о ликвидации ЖСК после завершения строительства.

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) выступают в качестве застройщика и обеспечивают на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома (МКД) на основании выданного такому кооперативу разрешения на строительство.

«Концепция законопроекта направлена на ликвидацию ЖСК после выплаты последним членом такого кооператива пая за соответствующее жилое помещение, после чего собственники помещений в течение трех месяцев обязаны принять решение о реорганизации жилищного кооператива в товарищество собственников жилья либо об изменении способа управления МКД», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают, что новая норма позволит соблюсти основные цели создания ЖСК — завершение строительства дома и обеспечение жилыми помещениями граждан, так как ЖСК не управляют своим домом и не обеспечивают предоставление коммунальных услуг.

Сейчас в России зарегистрировано 4 250 ЖСК, из которых самостоятельно управляют многоквартирным домом 11%, то есть 468 кооперативов.

Если закон примут — он вступит в силу со дня официального опубликования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.