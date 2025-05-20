Экспортерам помогают через новый федеральный проект по поддержке зарубежной инфраструктуры —Минпромторг

На ПМЮФ-2025 рассказали о современных подходах России к международной торговле. В стране регулируют тарифы на импорт и поддерживают экспорт.

Как действуют российские власти в условиях ограничений и тарифных войн — рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Петербургском международном юридическом форуме.

В частности, приняты такие меры:

в ответ на заградительные пошлины введены зеркальные тарифы, это стимулирует рост отечественного производства;

на ряд товаров временно снижены или обнулены импортные тарифы, чтобы производственные цепочки могли перестроиться;

работает механизм параллельного импорта для востребованных в России товаров, официальные поставки которых остановлены;

для стратегической поддержки экспорта запущен новый федеральный проект по поддержке зарубежной инфраструктуры в составе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Замглавы Минпромторга рассказал о новых перспективных рынках:

«Посмотрите на страны, где экономики сейчас активно развиваются. Нужно работать на рынках Африки, Латинской Америки», — заявил Чекушов.

Он добавил, что главное — не разовая поставка, а устойчивое присутствие на новых рынках.

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