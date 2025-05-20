Минфин: ключевая задача — поддержать кредитование в приоритетных отраслях

Важно не допустить чрезмерного охлаждения экономики в России, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«Ключевая задача в условиях существующих ресурсов — поддержать кредитование в отраслях, которые являются приоритетными для государства. Задача — держать руку на пульсе, своевременно принимать меры и не допустить ситуации, при которой снижение кредитной активности приведет к снижению экономической активности», — подчеркнул Яковлев.

Ограничение кредитования, проведенное Центробанком, было необходимо с учетом влияния этих процессов на инфляцию. Благодаря этому сократился и корпоративный, и розничный кредитный портфель. Но при этом важно не допустить чрезмерного охлаждения экономики, добавил чиновник на II Банковском форуме «Эксперт РА».

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