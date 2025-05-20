❌ Физкультурно-спортивным организациям без лицензии запретят называться спортивными школами

Законодатели предлагают разграничить спортшколы с лицензией и спортивные организации, у которых лицензий нет.

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий отделить спортивные школы, работающие на основании лицензии, от физкультурно-спортивных организаций, у которых лицензии нет. Авторы инициативы — Курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы.

Сейчас организаций в области физической культуры и спорта, работающих без лицензии, стало больше, чем спортивных школ. Но такие организации тоже позиционируют себя как спортивные школы, чем вводят в заблуждение людей, считают авторы законопроекта.

«Принятие законопроекта позволит провести четкое разграничение между спортивными школами и иными спортивными организациями, осуществляющими свою деятельность без лицензии, что позволит родителям несовершеннолетних детей при выборе спортивной организации иметь верное представление об организациях, осуществляющих свою деятельность на основе лицензии и без таковой», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

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