В Москве и Подмосковье запускают дополнительные механизмы контроля мигрантов. Эксперимент могут распространить на другие регионы

Депутаты приняли закон, который запускает в Москве и Московской области эксперимент по контролю и учету мигрантов.
Теперь для иностранных граждан вводят такие меры:
обязательная регистрация по месту нахождения;
дактилоскопия;
биометрическое фотографирование;
мониторинг геолокации абонентских устройств.
Эти правила не распространяются только на дипломатов и граждан Беларуси.
«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение 3-х рабочих дней», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ожидается, что новый механизм позволит усилить контроль в миграционной сфере и снизит число правонарушений и преступлений в этой части.
Если эксперимент окажется успешным — его могут распространить на другие регионы.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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Комментарии1
Это и всё?! А где же предложение внесённое Аксёновым и Крымом? Ну что....., Аксёнов убедился -- кто заполонил нашу страну мигрантами, а точнее, кто заселяет нашу территорию народами юго-восточной Азии? Дошло с кем вы связались? Чтобы удержаться в управлении, коммуно-путинцы отдают наш народ на съедение слаборазвитым народам, по инициативе коммунистов, которые весь сов. период кормили эти народы русским народом. Вот поэтому Украина встала на защиту своего народа от этих пожирателей.