В Москве и Подмосковье запускают дополнительные механизмы контроля мигрантов. Эксперимент могут распространить на другие регионы

Госдума приняла закон о новых мерах контроля и учета иностранцев. Мигранты будут уведомлять полицию о своих перемещениях.

Депутаты приняли закон, который запускает в Москве и Московской области эксперимент по контролю и учету мигрантов.

Теперь для иностранных граждан вводят такие меры:

обязательная регистрация по месту нахождения;

дактилоскопия;

биометрическое фотографирование;

мониторинг геолокации абонентских устройств.

Эти правила не распространяются только на дипломатов и граждан Беларуси.

«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения, они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение 3-х рабочих дней», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ожидается, что новый механизм позволит усилить контроль в миграционной сфере и снизит число правонарушений и преступлений в этой части.

Если эксперимент окажется успешным — его могут распространить на другие регионы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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