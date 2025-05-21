📝 Что писать в уведомлении в Роскомнадзор, если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом

В уведомлении в РКН нужно указать адрес регистрации. В некоторых случаях следует написать и другие адреса, где обрабатывают персональные данные.

Предприниматели часто сталкиваются с ситуацией, когда ИП зарегистрирован в одном регионе, а деятельность ведет в другом. И в регионе фактического местонахождения обрабатывает персданные. Какой регион указывать тогда в уведомлении в Роскомнадзор?

Лучше подавать уведомление по месту регистрации ИП, так как именно туда будут приходить запросы от ведомства. Указывать другие места обработки персданных имеет смысл, если там есть физический офис — официальный договор аренды, мебель, компьютерное оборудование и т. д.

Если всего этого нет, то лучше указать только официальный адрес регистрации.

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