Центробанк готовит наказание за платежи криптовалютой

Юридические лица рискуют получить штраф до 1 млн рублей, если будут проводить расчеты в криптовалюте. Законопроект об этом уже находится в Госдуме.

Директор юридического департамента Центробанка Андрей Медведев рассказал, что в Госдуму уже внесли законопроект о штрафах за платежи в криптовалютах.

«Ответственность достаточно жесткая на общем фоне КоАП: для физлиц 100–200 тыс. рублей, для юрлиц 700 тыс. — 1 млн. Но ключевое — та цифровая валюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, она будет конфисковываться, такое наиболее болезненное будет явление», — сказал Андрей Медведев на ПМЮФ-2025.

Несмотря на то, что майнинг криптовалют разрешили, их нельзя использовать в качестве средства платежа. ЦБ настаивает на том, что недопустимо расплачиваться цифровыми валютами внутри страны, исключением станет цифровой рубль.

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