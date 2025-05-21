Когда не нужны пояснения от организации по налогам на имущество

Налоговики рассылают компаниям сообщения о начисленных имущественных налогах на основе данных, полученным от других органов. Если есть расхождения – нужно отправить в налоговую пояснения в течение 20 дней.

В 2025 году налоговики рассылают компаниям сообщения по суммам налогов транспорт, землю и недвижимость за 2024 год.

«Сообщения формируются на основе информации, полученной из органов, осуществляющих государственную регистрацию (учет) недвижимости и транспортных средств. В их числе Росреестр, ГИБДД, МЧС, Россельхознадзор, Гостехнадзор и другие органы», – рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Новосибирской области Андрей Сударев.

Эти сообщения отправляют то ТКС, через операторов ЭДО, в личный кабинет юрлица или по почте.

Если обнаружили расхождения сумм налогов, уплаченных в 2024 году и указанных в сообщении, нужно в течение 20 дней отправить пояснение по форме, утвержденной приказом ФНС от 28.08.2023 № ЕД-7-21/577@. Если нужно, можно отправить документы, подтверждающие правильность расчета налогов, право на пониженные налоговые ставки и льготы. Пояснения налоговики рассмотрят в течение месяца.

Если суммы налога в сообщении и рассчитанные компанией совпадают — отправлять пояснения не нужно.

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