В книге доходов по патенту можно не расписывать операцию получения денег от физлица

Для заполнения книги учета доходов первичным документом считается платежка или чек. Указать лучше не физлицо, а банк.

При заполнении книги доходов по патенту часто возникает вопрос, можно ли не расписывать операцию зачисления выручки по платежным картам банком-эквайером. Например, просто указать «Физлицо».

Можно, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации». Но лучше писать не «Физлицо», а название банка.

Согласно п. 1 и 8 Порядка заполнения книги учета доходов (утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@), все операции по доходам от реализации отражают в книге учета доходов на основе первичных документов. Их дату и номер ставят в графе 2.

Но НК не уточняет понятие первичного документа в целях заполнения книги учета доходов. Поэтому опираться нужно на закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». Согласно его нормам, первичный учетный документ должен содержать перечень обязательных реквизитов.

То есть для заполнения книги учета доходов первичным документом будет любой документ, содержащий обязательные реквизиты и подтверждающий получение дохода ИП. В том числе платежные поручения, бланки строгой отчетности, товарные чеки, контрольно-кассовые чеки и т. п.

При описании операции в книге должно быть понятно, о чем идет речь. В данном случае — это оплата по безналу.

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