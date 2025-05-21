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⚡️ Итоги дня: VK обновил сервис «Ответы Mail», «Магнит» купил больше 80% «Азбуки вкуса», а миру грозит пандемия из-за гриппа кошек

Подготовили обзор главных событий дня — 21 мая 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Россияне пересаживаются с прокатных на личные электросамокаты из-за ужесточения санкций кикшерингом — ограничениями по скорости, наличием зон, где их движение запрещено, недопуском к управлению детьми, штрафами и др.

  • «Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей «Азбуки вкуса». В сделку вошла розничная сеть из 171 торговой точки: 107 супермаркетов «Азбука вкуса», 59 минимаркетов «Азбука daily» и пяти гипермаркетов «АВ маркет». Основная часть магазинов расположена в Москве (138 точек) и Подмосковье (23), остальные – в Санкт-Петербурге.

  • 10 крупнейших фармдистрибуторов заняли более 94% аптечной розницы. Число мелких игроков сокращается на фоне жесткой конкуренции и банкротств.

  • Московские новостройки подорожали за год на 24%. Средняя цена 1 кв. м выставленной на продажу недвижимости на первичном рынке Москвы в апреле 2025 года составила 683 тыс. рублей. Это на 24% больше, чем в апреле прошлого года.

  • Московский пенсионер отдал мошенникам золотые слитки и монеты на 148 млн рублей — аферисты представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и убедили передать сбережения курьеру.

  • Мошенники рассылают фейковые уведомления об отключении горячей воды. В поддельных письмах они просят перейти по ссылке «для проверки». Эксперты советуют проверять график отключения только на официальных ресурсах.

  • Миру грозит новая пандемия из-за гриппа у кошек. Вирус H5N1 уже массово заражает кошек в Европе и США, и в случае нескольких мутаций он может начать передаваться от человека к человеку с летальностью до 70%. Пока вирус плохо передается между людьми, но риск мутаций остается.

  • VK перезапустил сервис «Ответы Mail» — компания планирует зарабатывать на нем 400 млн рублей в год. Сервис используют «для получения советов по хобби и увлечениям, консультаций и обсуждения актуальных событий».

  • Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для россиян, у которых нет детей. «Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — заявил он.

  • Российские пользователи жалуются на перебои в работе операторов мобильной связи. Сбои заметили в Московской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Владимирской областях. Ограничения в работе мобильного интернета вызваны необходимостью обеспечить безопасность.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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