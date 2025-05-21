За 5 лет доля ИТ в ВВП выросла в два раза, а зарплата до 195,7 тыс. В отрасли заняты почти 1 млн человек

Высшая школа экономики рассказала о состоянии ИТ-отрасли на 2025 год: вклад в экономику вырос в два раза, объем реализации — в четыре. Зарплаты в отрасли в два раза выше средних по стране.

Вклад ИТ-отрасли в ВВП за последние пять лет вырос почти в два раза: с 1,32% до 2,43%. Отрасль обогнала остальные по динамике валовой добавленной стоимости: 12,6% (в сопоставимых ценах) и достигла показателя в 18,2%.

Такие данные показало исследование Высшей школы экономики.

Инвестиции ИТ-компаний в собственное развитие с 2019 по 2024 год росли почти на 50% в год. Всего за пять лет инвестиции выросли в 7,4 раза и достигли 828 млрд рублей.

Объем реализации собственных продуктов ежегодно рос примерно на треть. В 2024 году рост составил 46,1%.

На конец 2024 года в ИТ-отрасли было задействовано почти 1 млн человек. Их зарплаты выше средних по экономике более чем в два раза. За пять лет зарплата в IT выросла с 91,7 тыс. до 195,7 тыс. рублей.