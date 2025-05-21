Участники СВО смогут пользоваться внесудебным банкротством

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, по которому механизм внесудебного банкротства распространят на участников и ветеранов СВО.
Процедура несудебного банкротства позволяет освободиться от долгов, начиная с 25 тыс. рублей и до 1 млн.
«Особый порядок вступления в силу положений законопроекта обусловлен необходимостью скорейшего обеспечения дополнительной поддержки для граждан-участников специальной военной операции», — сказано в законе.
Участники СВО смогут применять внесудебное банкротство, если исполнительный лист выдали не позднее чем за год до даты обращения с заявлением.
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