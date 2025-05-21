Минфин: на фондовый рынок иностранцы должны приходить без ограничений, но для возвращения в реальный сектор разработают четкие критерии

Замминистра финансов считает, что фондовый рынок нужно открывать для дружественных и недружественных инвесторов.

Алексей Моисеев выступил на форуме «Альфа-Саммит: капитал, инвестиции, бизнес» с докладом о допуске зарубежных компаний на российский рынок. По его мнению, следует использовать два подхода:

На фондовый рынок иностранцы должны приходить без ограничений. Нужно максимально привлекать инвестиции. Для возвращения в реальный сектор проработают четкие критерии с участием отраслевых министерств.

Также Моисеев рассказал о ходе приватизации в России:

на 2025 год план по приватизации составляет 100 млрд рублей, и Минфин ждет перевыполнения плана;

приватизация не несет в себе фискальной цели, приватизированные компании должны привлекать капитал;

Минфин рассчитывает на интерес среди российских инвесторов к IPO;

в госкомпаниях для улучшения корпоративного управления провели директивную гильотину;

компании, приватизированные с нарушениями, были приняты обратно в казну, теперь они практически проданы.

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