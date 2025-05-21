Минфин: на фондовый рынок иностранцы должны приходить без ограничений, но для возвращения в реальный сектор разработают четкие критерии

Алексей Моисеев выступил на форуме «Альфа-Саммит: капитал, инвестиции, бизнес» с докладом о допуске зарубежных компаний на российский рынок. По его мнению, следует использовать два подхода:
На фондовый рынок иностранцы должны приходить без ограничений. Нужно максимально привлекать инвестиции.
Для возвращения в реальный сектор проработают четкие критерии с участием отраслевых министерств.
Также Моисеев рассказал о ходе приватизации в России:
на 2025 год план по приватизации составляет 100 млрд рублей, и Минфин ждет перевыполнения плана;
приватизация не несет в себе фискальной цели, приватизированные компании должны привлекать капитал;
Минфин рассчитывает на интерес среди российских инвесторов к IPO;
в госкомпаниях для улучшения корпоративного управления провели директивную гильотину;
компании, приватизированные с нарушениями, были приняты обратно в казну, теперь они практически проданы.
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