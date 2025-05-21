Преобразованные представители МСП больше не будут относиться к вновь созданным юрлицам

Бизнес, который до преобразования входил в реестр МСП, останется там и после такой реорганизации. Будут отражать данные не только об ИНН налогоплательщика, но и ОГРН.

Совет Федерации одобрил закон, который упростит процедуру включения компаний в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Пока что нет единого подхода к тому, стоит ли считать вновь созданными юрлицами тех представителей МСП, которые были реорганизованы путем преобразования.

Новый закон решит подобную проблему: он предлагает «не относить к вновь созданным юридическим лицам тех субъектов МСП, которые были преобразованы». Так решили поскольку нового юрлица фактически не возникает, а изменения в ЕГРЮЛ влияют только на организационно-правовую форму.

В реестре МСП будут отражать данные не только об ИНН налогоплательщика, но и об ОГРН. Например, это исключит путаницу при смене глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Бизнес будет привязан к одному ОГРН, тогда как при смене главы меняется ИНН хозяйства.

Изменения позволят снизить число судебных дел, связанных с оспариванием статуса «вновь созданное».

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