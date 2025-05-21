Стоимость патента для трудовых мигрантов могут повысить

Депутат Мосгордумы от ЛДПР предлагает поднять стоимость патента для иностранцев, работающих в Москве. В Краснодарском крае патент стоит 17 120 рублей, а в Москве — 8 900.

Для иностранных граждан, которые трудятся в Москве, стоимость патента предлагают поднять до 15 тысяч рублей. Такое обращение хочет подать в профильные органы депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева.

«Столица — гостеприимный город, но почему москвичи своими налогами должны оплачивать пользование иностранными работниками социальной и городской инфраструктурой? Сейчас мигранты и их семьи, дети, за исключением приобретения полиса ОМС, пользуются экстренной медицинской помощью, садами, школами наравне с нашими гражданами. Справедливо? Нет. В Москве в 2024 году трудилось более 563 тысяч мигрантов. Повысим стоимость патента до уровня хотя бы 15 000 рублей, получим несколько миллиардов дополнительно в бюджет», — сказала Воропаева.

Депутат уточнила, что в Москве трудовой патент для мигранта стоит 8 900 рублей. При этом в регионах за патент нужно платить больше:

Краснодарский край — 17 120 рублей;

Челябинская область — 15 000 рублей;

Тверская область — 14 973 рубля.

При этом в Москве возможностей зарабатывать в разы больше, чем в указанных регионах, утверждает Воропаева.

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