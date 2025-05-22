При несдаче нулевой декларации нет отдельного срока на блокировку счета

Непредставление в срок налоговой декларации, в том числе нулевой, грозит блокировкой счета налоговым органом.

Из разъяснения специалистов ФНС в телеграм-чате ведомства следует, что отдельный срок для блокировки счета, если не сдана нулевая декларация, НК РФ не установлен.

Операции налогоплательщика по его счетам в банке, счету цифрового рубля и переводы его электронных денег могут быть приостановлены решением ИФНС в случае несдачи декларации в в течение 20 дней после установленного срока (ст. 76 НК).

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