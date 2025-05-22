При несдаче нулевой декларации нет отдельного срока на блокировку счета

Из разъяснения специалистов ФНС в телеграм-чате ведомства следует, что отдельный срок для блокировки счета, если не сдана нулевая декларация, НК РФ не установлен.
Операции налогоплательщика по его счетам в банке, счету цифрового рубля и переводы его электронных денег могут быть приостановлены решением ИФНС в случае несдачи декларации в в течение 20 дней после установленного срока (ст. 76 НК).
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Комментарии1
у меня никто ничего не заблокировал. звонили просили сдать. но при нарушении сроков, это штраф 1000, а если не сдавать, то и штрафовать не за что. сдала в следующем квартале....