Мошенники используют массу синонимов вместо «безопасный» счет: МВД назвало варианты

Мошенники придумали новые психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на «безопасный счет».
«После такого количества использований преступниками изменился даже первоначальный смысл этого словосочетания. Поэтому злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность», — пишет Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Вот эти синонимы и примеры использования:
криптовалютный — «Ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!»;
декларационный — «Счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска»;
секретный — «Никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе»;
резервный — «Переведите средства на резервный счет на время проверки»;
специальный — «Для вас создан специальный защищенный счет»;
транспортировочный — «Обеспечит безопасность передачи средств».
Все это — счета мошенников, предостерегает киберполиция МВД.
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