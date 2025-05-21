Мошенники используют массу синонимов вместо «безопасный» счет: МВД назвало варианты

Россияне уже не верят в предложение переводить деньги на «безопасный счет», поэтому злоумышленники используют десятки других вариантов, предупреждает МВД.

Мошенники придумали новые психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на «безопасный счет».

«После такого количества использований преступниками изменился даже первоначальный смысл этого словосочетания. Поэтому злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность», — пишет Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Вот эти синонимы и примеры использования:

криптовалютный — «Ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!»;

декларационный — «Счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска»;

секретный — «Никто не сможет получить доступ, так как счет не индексируется в банковской системе»;

резервный — «Переведите средства на резервный счет на время проверки»;

специальный — «Для вас создан специальный защищенный счет»;

транспортировочный — «Обеспечит безопасность передачи средств».

Все это — счета мошенников, предостерегает киберполиция МВД.

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