Самые крупные банки продолжают менять ставки по вкладам

В мае 2025 года тарифы по вкладам меняли восемь банков из топ-20, а с момента последнего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке (25.04.2025) – уже 10 из 20.

С 25 апреля снижение доходности вкладов составило от 0,1 до 1,0 п.п. И максимальное снижение было по полугодовым вкладам.

На 19 мая 2025 среди топ-20 банков по объему депозитов средняя ставка по трехмесячному вкладу составляла 19,84%, по полугодовому – 19,57%, на год – 18,69%. В расчете данного Индекса брали вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.

Об этом сообщает маркетплейс Финуслуги, пресс-релиз есть у «Клерка».

В мае 2025 было всего два банка, которые повысили ставки по вкладам.

Рост ставок был по полугодовым вкладам — 0,08-0,30 п.п.

Максимальной ставкой на рынке остается 22% по трехмесячному вкладу.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.