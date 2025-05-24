Самые крупные банки продолжают менять ставки по вкладам

С 25 апреля снижение доходности вкладов составило от 0,1 до 1,0 п.п. И максимальное снижение было по полугодовым вкладам.
На 19 мая 2025 среди топ-20 банков по объему депозитов средняя ставка по трехмесячному вкладу составляла 19,84%, по полугодовому – 19,57%, на год – 18,69%. В расчете данного Индекса брали вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.
Об этом сообщает маркетплейс Финуслуги, пресс-релиз есть у «Клерка».
В мае 2025 было всего два банка, которые повысили ставки по вкладам.
Рост ставок был по полугодовым вкладам — 0,08-0,30 п.п.
Максимальной ставкой на рынке остается 22% по трехмесячному вкладу.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию