Компании с доходом меньше лимита в 15 млн рублей вправе платить ежемесячные авансы, а не поквартальные

Согласно п. 3 ст. 286 НК, компании, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации были в среднем меньше 15 млн за квартал, платят только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
Но они вправе добровольно платить и декларировать ежемесячные авансы исходя из прибыли, которую получили в предыдущем квартале. Никаких санкций за это не предусмотрено.
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