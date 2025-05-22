Компании с доходом меньше лимита в 15 млн рублей вправе платить ежемесячные авансы, а не поквартальные

НК РФ предписывает компаниям, у которых доходы за четыре квартала меньше 15 млн, перечислять квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. Но можно платить и каждый месяц.

Согласно п. 3 ст. 286 НК, компании, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации были в среднем меньше 15 млн за квартал, платят только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

Но они вправе добровольно платить и декларировать ежемесячные авансы исходя из прибыли, которую получили в предыдущем квартале. Никаких санкций за это не предусмотрено.

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