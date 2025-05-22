❔ Расчет лимита доходов по УСН для освобождения от НДС: Минфин уточнил, включать ли необлагаемые операции

При определении лимита в 60 млн рублей на УСН нужно учитывать операции, не облагаемые НДС.

После введения НДС на УСН у предпринимателей появилось много вопросов по расчету предельного дохода в 60 млн рублей.

Когда ИП на упрощенке определяет лимит по доходам, до превышения которого есть право на освобождение от НДС, он должен учитывать доходы как от облагаемых НДС операций, так и не подлежащих обложению (освобожденных от НДС). Разъяснение дает Минфин в письме от 17.03.2025 № 03-07-07/25795.

Если такой ИП совмещал УСН с патентом, ЕСХН или АУСН – эти доходы тоже нужно учитывать для определения лимита.

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