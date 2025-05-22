Купить имущество банкротов стало проще: в Саратове запущен пилотный проект. Это новый маркетплейс от ФНС

В Саратовской области стартовал пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов». Этот сервис позволяет потенциальным покупателям оценить и приобрести интересующее имущество должников.

Маркетплейс дает любому лицу доступ к данным об имуществе, которое еще не выставлено на торги: недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность.

Имущество можно приобрести для себя, ведения бизнеса или перепродажи, уточняет УФНС по Саратовской области.

На сегодня в региональном блоке маркетплейса 1 055 объектов, из которых:

436 объектов — «машины и оборудование»;

343 — недвижимость;

235 транспортных средств;

41 объект – дебиторская задолженность.

Объекты приведены с указанием места нахождения и характеристик — с фото и видео. Для удобства есть фильтры: по территории (регион должника либо регион, где продается имущество), виду торгов, статусу имущества, цене и времени продажи.

В каждом виде имущества можно выделить отдельную категорию, например:

по типу недвижимости — жилая, нежилая, земельные участки;

по типу транспортного средства — легковые, грузовые, общественный транспорт, прицепы, спецтехника, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, иное;

по оборудованию — дорогостоящее, промышленное, медицинское, сельскохозяйственное, измерительное, радиоэлектронное, грузоподъемное, офисное, прочее.

Есть дополнительные фильтры. Например, при поиске транспортного средства можно задать год выпуска, модель, пробег, тип кузова и т. д.

Доступ к данным об имуществе бесплатный, регистрация не нужна.

Сервис предоставляет покупателем сведения о порядке и условиях участия в торгах. Кто не захочет углубляться в тему торгов на маркетплейсе, могут воспользоваться услугами агентов, которые все сделают за покупателя.

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